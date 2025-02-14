Єрмак зустрівся в Мюнхені зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом

Андрій Єрмак (праворуч) провів зустріч у Мюнхені з Кітом Келлогом. Фото: Офіс президента України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Мюнхені зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом. Про це повідомив Офіс президента України.

Зазначається, що головною темою зустрічі була «координація роботи задля досягнення міцного миру».

«Путін ніколи не грає за правилами. Не дайте себе обдурити, — заявив Єрмак. — Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Росія зупиняється не тоді, коли обіцяє, а коли мусить це зробити».

Єрмак також зазначив, що підтримка Сполученими Штатами України має бути продовжена. «Допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше», — заявив він.

Андрій Єрмак та Кіт Келлог також обговорили «підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника президента США до України», повідомив Офіс президента.