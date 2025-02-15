Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

15 лютого 2025, 13:23

Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін прагне переговорів зі США без участі України та інших союзників. Щобільше, він спробує зробити так, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня «як реквізит у його спектаклі».

«Погляньте, що намагається зробити Путін. Це його гра. Він хоче переговорів з Америкою тет-а-тет — так само як перед війною, коли вони зустрілися у Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ. Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня — цього року не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі», — сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Важливо, щоб Трамп зустрівся з Києвом раніше, ніж із Москвою

Президент наголосив, що у переговорах про мир дуже важливо, щоб Дональд Трамп спочатку зустрівся з українським керівництвом, а не з Путіним.

«Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга — з Україною. І я це доніс до президента Трампа, наголосивши, що, по-перше, потрібно мати спільний погляд», — заявив Зеленський.

Він також нагадав, що за столом потенційних переговорів має бути Європа, оскільки Україна бачить своє майбутнє у ЄС. Зеленський висловив подяку адміністрації США за продовження військової підтримки України.

Росія стягує війська до Білорусі під виглядом навчань

Президент України попередив, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі на підставі «навчань».

«Ми маємо чітку інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом "навчань". А саме так вони стягували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну. Чи призначені ці російські сили у Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може, вони призначені для вас», — заявив він, звертаючись до лідерів Європи.

Зеленський нагадав, що Білорусь межує із трьома країнами НАТО і фактично стала плацдармом для російських військових операцій проти України.

Путін блокує рішення НАТО, тому що світ дозволяє це

Володимир Зеленський заявив, що не збирається знімати з порядку денного питання членства в НАТО, проте зараз Володимир Путін, по суті, є найвпливовішим членом Альянсу, оскільки може блокувати його рішення.

«Я не вірю в гарантії безпеки без Америки, вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо Європа не забезпечить власну безпеку. Я також не зніматиму з порядку денного членство України в НАТО. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін — тому що його забаганки здатні блокувати рішення Альянсу», — іронізував президент.

Він нагадав, що саме українська армія зупинила Росію не війська НАТО, а народ України.

Україна потребує армії чисельністю до 1,5 мільйона осіб

Для захисту українського кордону та забезпечення безпеки країни необхідно утримувати армію 1,3–1,5 мільйона осіб, зазначив Володимир Зеленський.

«Ці великі збройні сили будуть потрібні саме зараз, якщо ми не є членом НАТО. Нам буде потрібна армія, яка могла б конкурувати з російською. А там мільйон триста – мільйон 500 тисяч військовослужбовців. Це означає, що нам потрібні відповідні ресурси», — сказав він.

Також голова держави наголосив, що для цього Україна має отримувати стабільне фінансування та військову підтримку від західних союзників.

Потрібно провести лінію безпеки у Європі

Президент запропонував створити нову лінію безпеки в Європі, яка пройде східними кордонами України, Білорусі, країн Балтії та Фінляндії.

«Ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або — якщо не це — умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні. Тому що між війною та миром завжди буде кордон. Де її буде проведено і наскільки міцною виявиться — залежить від нас», — зазначив він.

На думку Зеленського, найнадійнішою безпековою лінією для Європи має стати кордон між демократичними країнами та Росією.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Мюнхенська конференція

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:40
В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»
09:32
Збір даних в обмін на їжу — «ДНР» розпочала паспортизацію мешканців Курахового
08:55
ДТП під окупованим Харцизьком: водій легкового авто загинув під час зіткнення з автобусом
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
17:12
У Криму студенток змушують писати валентинки військовим РФ
23:00
Головне за день: Переговори Трампа та Путіна. Удар по Краматорську
21:40
Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах
21:04
«ДНР» заявила, що хоче видобувати літій на захоплених територіях Донбасу
20:38
У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
23:14
Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців
19:47
В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
10:55
Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
усі новини
13:23
Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції
12:32
Переговори про угоду щодо рідкісноземельних металів України продовжуються — Зеленський
11:40
В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»
10:45
Масовані обстріли Донецької області: б'ють дрони, «Гради», «Смерчі» та авіабомби
10:20
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ збили 33 дрони
10:07
У Херсонській області завершено пошуки тіл трьох дітей, які провалилися під кригу
09:32
Збір даних в обмін на їжу — «ДНР» розпочала паспортизацію мешканців Курахового
08:55
ДТП під окупованим Харцизьком: водій легкового авто загинув під час зіткнення з автобусом
08:40
Війська РФ поранили мирного жителя села на Донеччині
23:18
Журналіст повідомив про відмову Зеленського підписати договір про передачу рідкісноземельних металів США на Мюнхенській конференції
23:00
Головне за день: Конференція у Мюнхені та удар по укриттю Чорнобильської АЕС
22:24
ЗСУ знищили опорний пункт російських військових в Курській області РФ
21:52
Переживши російський полон, мати чекала на зустріч з дітьми 5 місяців — вони виїхали з окупації
21:31
Суд у США зобов'язав адміністрацію Трампа скасувати заморожування фінансування міжнародної допомоги
21:07
Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою
20:45
Колишній «міністр ЖКГ ДНР» образився на Пушиліна і позивається за право знову стати «міністром»
20:03
США сформували переговорну делегацію про мир в Україні — підсумки зустрічі Венса та Зеленського
19:14
«ЛНР» заявила, що виплатить борги перед бюджетниками, але є нюанси
18:23
Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики — МЗС
18:11
Зеленський розповів, для чого поїде до Саудівської Аравії
усі новини
ВІДЕО
Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою
14 лютого, 21:07
ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі. Фото: кадр із відео ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі
14 лютого, 17:47
Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News Віце-президент США розкритикував Європу на Мюнхенській конференції: Україну згадав опосередковано
14 лютого, 17:24
Затриманий найманець ПВК «Вагнера» у Молдові. Фото: Національна поліція Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера»: вони воювали на Донбасі
14 лютого, 16:53
Удар по російській піхоті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Українські пілоти дронів знищили російську піхоту у Часовому Яру: у ЗСУ показали відео
14 лютого, 15:59
Військовий КНДР намагається підняти 200-го. Фото: кадр із відео ЗСУ ліквідували роту військових КНДР у санітарній зоні Курської області
14 лютого, 14:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір