Путін хоче переговорів із Трампом тет-а-тет і це небезпечно для всього світу: ключові заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін прагне переговорів зі США без участі України та інших союзників. Щобільше, він спробує зробити так, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня «як реквізит у його спектаклі».



«Погляньте, що намагається зробити Путін. Це його гра. Він хоче переговорів з Америкою тет-а-тет — так само як перед війною, коли вони зустрілися у Швейцарії і, здавалося, збиралися переділити світ. Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня — цього року не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі», — сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Важливо, щоб Трамп зустрівся з Києвом раніше, ніж із Москвою

Президент наголосив, що у переговорах про мир дуже важливо, щоб Дональд Трамп спочатку зустрівся з українським керівництвом, а не з Путіним.



«Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга — з Україною. І я це доніс до президента Трампа, наголосивши, що, по-перше, потрібно мати спільний погляд», — заявив Зеленський.



Він також нагадав, що за столом потенційних переговорів має бути Європа, оскільки Україна бачить своє майбутнє у ЄС. Зеленський висловив подяку адміністрації США за продовження військової підтримки України.

Росія стягує війська до Білорусі під виглядом навчань

Президент України попередив, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі на підставі «навчань».



«Ми маємо чітку інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом "навчань". А саме так вони стягували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну. Чи призначені ці російські сили у Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може, вони призначені для вас», — заявив він, звертаючись до лідерів Європи.



Зеленський нагадав, що Білорусь межує із трьома країнами НАТО і фактично стала плацдармом для російських військових операцій проти України.

Путін блокує рішення НАТО, тому що світ дозволяє це

Володимир Зеленський заявив, що не збирається знімати з порядку денного питання членства в НАТО, проте зараз Володимир Путін, по суті, є найвпливовішим членом Альянсу, оскільки може блокувати його рішення.



«Я не вірю в гарантії безпеки без Америки, вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо Європа не забезпечить власну безпеку. Я також не зніматиму з порядку денного членство України в НАТО. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін — тому що його забаганки здатні блокувати рішення Альянсу», — іронізував президент.



Він нагадав, що саме українська армія зупинила Росію не війська НАТО, а народ України.

Україна потребує армії чисельністю до 1,5 мільйона осіб

Для захисту українського кордону та забезпечення безпеки країни необхідно утримувати армію 1,3–1,5 мільйона осіб, зазначив Володимир Зеленський.



«Ці великі збройні сили будуть потрібні саме зараз, якщо ми не є членом НАТО. Нам буде потрібна армія, яка могла б конкурувати з російською. А там мільйон триста – мільйон 500 тисяч військовослужбовців. Це означає, що нам потрібні відповідні ресурси», — сказав він.

Також голова держави наголосив, що для цього Україна має отримувати стабільне фінансування та військову підтримку від західних союзників.

Потрібно провести лінію безпеки у Європі

Президент запропонував створити нову лінію безпеки в Європі, яка пройде східними кордонами України, Білорусі, країн Балтії та Фінляндії.



«Ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або — якщо не це — умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні. Тому що між війною та миром завжди буде кордон. Де її буде проведено і наскільки міцною виявиться — залежить від нас», — зазначив він.



На думку Зеленського, найнадійнішою безпековою лінією для Європи має стати кордон між демократичними країнами та Росією.