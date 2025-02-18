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Помічник Путіна розповів, як пройшли переговори представників РФ та США у Саудівській Аравії

18 лютого 2025, 14:40

Помічник Путіна розповів, як пройшли переговори представників РФ та США у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії завершилися переговори представників США та Росії. Фото: ТАСС У Саудівській Аравії завершилися переговори представників США та Росії. Фото: ТАСС

У столиці Саудівської Аравії завершилися переговори делегацій США та Росії. Вони тривали 4,5 години. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який брав участь у них, повідомив, що вони «пройшли непогано», передає ТАСС.

За словами Ушакова, сторони обговорили, що «дві великі країни не можуть не спілкуватися одна з одною». Делегації мали «серйозну розмову з усіх питань», заявив він.

Помічник Путіна додав, що «окремі команди» переговорників США та РФ розпочнуть контакти з Україною «свого часу» (коли саме, він не уточнив). Говорити про точну дату зустрічі Путіна та Трампа теж рано, сказав Ушаков. «Зустріч Путіна і Трампа навряд чи пройде наступного тижня», — зазначив Ушаков.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Трамп та Путін, можливо, зустрінуться наступного тижня.

«Переговори в Ер-Ріяді можуть прокласти шлях до саміту двох лідерів вже наступного тижня», — пише видання.

За словами прессекретаря Держдепу, сьогоднішня зустріч — це спосіб «визначити, чи серйозні наміри росіян і чи перебувають вони на одній хвилі» зі США щодо припинення війни в Україні.

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