Війська РФ знищили старовинну дерев'яну церкву у Волноваському районі

ЗС РФ знищили церкву в Андріївці. Фото: Донецька ОВА

Російські обстріли знищили дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Андріївка Волноваського району Донецької області. Про це повідомило Управління культури й туризму Донецької ОДА.



«Українська архітектурна та культурна спадщина знову зазнає важких втрат через військову агресію РФ. Церкву, що була пам'яткою архітектури місцевого значення, було збудовано 1886 року на місці більш раннього храму, заснованого 1795 року», - ідеться в повідомленні.



Особливістю церкви була унікальна теракотова плитка, виготовлена на знаменитому заводі «Дзевульський і Лянге» у Слов'янську. Храм століттями залишався духовним центром регіону, поки в лютому 2025 року не був знищений російськими військами.



На думку культурологів, це не лише втрата релігійної споруди, а й черговий доказ цілеспрямованого руйнування української культурної спадщини.

Вид на церкву до приходу «руського миру» в Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Станом на січень 2025 року на Донеччині зафіксовано 164 об'єкти культурної спадщини, пошкоджених або знищених унаслідок бойових дій.



Найбільше постраждали пам'ятки Маріупольської, Святогірської та Бахмутської громад, внесені до Списку історичних населених місць України.