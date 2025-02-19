В Україні ціни на 100 ліків будуть знижені на 30%: повний список

Фармвиробники погодилися зменшити на 30% ціни на 100 ліків. Фото: Pexels

З 1 березня в Україні ціни на деякі лікарські засоби будуть знижені на третину. У цьому списку антигістамінні, протизапальні, протизапальні, протиревматичні препарати та інші. Про це повідомляє МОЗ.



Як зазначається, фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти погодилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських ліків.



До цього списку увійшли ліки:



- при кашлі та простудних захворюваннях;

- антигістамінні;



- протизапальні та протиревматичні препарати;



- вітаміни та мікроелементи;



- ліки проти тиску;



- противиразкові засоби;



- заспокійливі;



- очні краплі;



- назальні спреї.









Наголошується, що рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», яке введено в дію Указом президента України №82/2025, містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Зокрема, передбачено запровадження низки регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.