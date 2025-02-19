Трамп звинуватив Зеленського у небажанні проводити вибори в Україні та мільярдних витратах на війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито вмовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку «неможливо виграти». У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера «диктатором без виборів».



«Уявіть собі, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яка ніколи не мала розпочатися», — написав Трамп.



Він також звинуватив Зеленського у розтраті американської допомоги та заявив, що США витратили на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, але не отримають нічого натомість. За його словами, «половина грошей, які ми йому спрямували, зникла».



Трамп вкотре заявив, що Зеленський «відмовляється від виборів», має «дуже низький рейтинг» та «грав на боці Байдена».



«Диктатор без виборів. Зеленському краще поспішити, інакше в нього не залишиться країни», — додав президент США.



Раніше Трамп під час своєї великої пресконференції наголосив на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема щодо руйнування столиці. Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.



Також Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.



На брифінгу український президент розповів, що за підрахунками України війна з погляду озброєння коштувала 320 млрд доларів. Із цих 320 млрд доларів – 120 вклав народ України, а ще 200 млрд доларів – Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

Він зазначив, що 67 млрд доларів від США пішли на зброю і 31,5 млрд доларів було нараховано як пряму фінансову допомогу до бюджету.