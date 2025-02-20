Российские оккупанты ночью массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины

Российские военные в ночь на 20 февраля в очередной раз массированно обстреляли газовую инфраструктуру Украины. Есть повреждения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.



«Ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности», — отметил он.



Российские военные добиваются остановки добычи газа, который необходим для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.



По словам Галущенко, сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.



«В то время, как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа. Такие действия врага только еще раз подтверждают, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод посреди зимы», — добавил он.



Ранее мы писали, что в ночь на 20 февраля российские оккупанты ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области.