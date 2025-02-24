СБУ затримала двох агенток РФ, які коригували удари по ЗСУ на Донеччині

Двоє агенток РФ допомагали з ударами по ЗСУ на Донеччині. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агенток ФСБ, які допомагали російським військам завдавати ударів по українських захисниках на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Перша затримана — 47-річна мешканка селища Дачне. Вона передавала координати позицій ЗСУ на Покровському напрямку, включно зі станціями радіоелектронної боротьби та артилерійськими вогневими точками. Отримані дані вона пересилала російському куратору через анонімний чат.



Друга агентка — 44-річна мешканка селища Іллінівка. Вона передавала ворогові інформацію про укріпрайони та маршрути переміщення українських військ поблизу Часового Яру, допомагаючи штурмовим групам окупантів.



В обох затриманих вилучено мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з ФСБ. Їм повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Жінкам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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