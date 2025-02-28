СБУ сообщила о подозрении комбригу ВС РФ: он приказал атаковать украинских военных химическим оружием на Донетчине

Служба безопасности Украины задокументировала военные преступления российского военного, который причастен к массовому применению запрещенного химического оружия против Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Речь идет о полковнике Романе Шкробу – командире 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа ВС РФ.



По данным контрразведки и следствия СБУ, 20 декабря 2023 года фигурант отдал приказ подчиненным на применение газовых гранат К-51 и РГ-Во против украинских защитников Донецкой области.



С помощью химоружия оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск во время непрерывных боев вблизи поселка Спорное. Используя гранаты с химическим зарядом, в частности слезоточивым газом, россияне надеялись заставить ВСУ покинуть оборонительные укрытия во время наступления штурмовых групп армии РФ.



На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Шкробу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать захватчика за преступления против Украины.

Напомним, что Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.