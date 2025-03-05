Вашингтон та Київ готуються до нової зустрічі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц домовилися про швидку зустріч переговорних груп.



«Провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцем. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та міцного світу. Також обмінялися думками з питань безпеки та узгодження позицій у рамках двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами», — написав Єрмак у Telegram.



Він також наголосив, що сторони домовилися про зустріч переговорних команд найближчим часом для продовження роботи у цьому напрямку.



Раніше Волтц в ефірі CBS Mornings підтвердив факт бесіди з Єрмаком, зазначивши, що обговорювалися деталі майбутніх переговорів, включаючи час, місце, склад делегацій та процес діалогу. За його словами, йдеться про «човникову дипломатію» між США, Україною та Росією.

Раніше Майк Волтц заявив, що Вашингтон бере паузу і переглядає всі аспекти співпраці з Україною у сфері безпеки.



США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, повідомила британська газета Financial Times, посилаючись на джерела. Як зазначає видання, завдяки співпраці з американською розвідкою Україна могла виявляти російські військові об'єкти та завдавати ударів по них.



Газета Daily Mail раніше повідомила, що Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною розвідданими, отриманими від США.



Відносини США та України зможуть покращитись на краще найближчим часом після виступу президента Дональда Трампа в Конгресі, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.



Президент України Володимир Зеленський звернувся до адміністрації Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни.