Трамп серйозно розглядає введення масштабних санкцій проти Росії: президент США назвав причину

Президент США Дональд Трамп. Фото: особиста сторінка Трампа у Фейсбук

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає введення масштабних банківських санкцій, інших санкцій та мит проти Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточної угоди про мир. Про це повідомив сам Трамп.



Він стверджує, що це пов’язано з тим, що Росія «давить на Україну на полі бою».



«Росія та Україна, сідайте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало надто пізно. Дякую», – заявив президент США.

Нагадаємо, що Україна та США можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали в Саудівській Аравії.