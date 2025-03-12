Троє загиблих і двоє поранених: обстріли Покровська та Мирнограда

Унаслідок російських атак на Покровськ і Мирноград загинули троє мирних жителів, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Донецької обласної прокуратури.



Уранці 12 березня 2025 року армія РФ завдала удару по приватному сектору Покровська. Осколкове поранення голови отримала 50-річна жінка. Пізніше окупанти знову атакували місто — в епіцентрі удару опинився 38-річний чоловік, який помер від отриманих травм.



Також російські війська обстріляли Мирноград. Загинув 39-річний місцевий житель. Унаслідок ще одного удару смертельні травми отримав 62-річний чоловік, його 61-річна дружина дістала забій спини. Тип озброєння, використаного під час обстрілу, встановлюється.



Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори фіксують усі докази злочинів Росії проти мирного населення.

Раніше Костянтинівка знову опинилася під ворожим вогнем. Внаслідок російських обстрілів зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалі.