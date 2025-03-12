В Белом доме подтвердили контакт советника президента США с Москвой

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонный разговор со своим «российским коллегой».



«Команда президента продолжает взаимодействовать с Россией. Сегодня советник по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой с целью положить конец этой войне», — сообщила Ливитт в эфире телеканала Fox News.



Она не уточнила, с кем именно разговаривал Уолтц.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.



На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным Трамп ответил уклончиво, но подтвердил, что представители США уже направились в Россию для обсуждения вопроса.