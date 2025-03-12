У Білому домі підтвердили контакт радника президента США з Москвою

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц провів телефонну розмову зі своїм «російським колегою».



«Команда президента продовжує взаємодіяти із Росією. Сьогодні радник національної безпеки Майкл Волтц провів телефонні переговори зі своїм російським колегою з метою покласти край цій війні», — повідомила Лівітт в ефірі телеканалу Fox News.



Вона не уточнила, з ким саме розмовляв Волтц.



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.



На питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним Трамп відповів ухильно, але підтвердив, що представники США вже попрямували до Росії для обговорення питання.