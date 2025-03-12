США ведут переговоры с Москвой: Трамп подтвердил отправку делегации

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США уже отправились в Россию для обсуждения мирного урегулирования в Украине. Об этом сообщили несколько западных СМИ.



В ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином Трамп заявил, что у США «есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас».



Он повторил слова своих советников, которые накануне сказались то теперь — слово за Москвой.



Об этом же заявил и вице-президент Джей Ди Вэнс.



«Мы считаем, что находимся в очень хорошем положении, когда украинцы согласились на прекращение огня, и теперь мы собираемся посмотреть, сможем ли мы заставить россиян также согласиться на прекращение огня», — сказал он на брифинге.

11 марта между делегациями Украины и США прошли переговоры в Саудовской Аравии. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



Ранее Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие. Также США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.



Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.