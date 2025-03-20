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В ВСУ рассказали, какие потери за два месяца понесли российские войска под Покровском

20 марта 2025, 12:15

В ВСУ рассказали, какие потери за два месяца понесли российские войска под Покровском

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении в январе-феврале было сосредоточено такое количество российских сил, что сравнимо со всем фронтом. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, ВС РФ там задействовали очень большое количество личного состава, вплоть до общевойсковой армии.

«Очень большое количество наступательных действий. Поэтому можно сказать, что именно в этот период Покровск являлся главной точкой приложения усилий российских Вооруженных сил. Поэтому очень интересно было наблюдать, как в течение этих двух месяцев, несмотря на то, что россияне до «дипломатических переговоров» бросили туда все и сосредоточили там все усилия, они не достигли эффекта, которого желали. Они потеряли там за два месяца какое-то совершенно невероятное количество людей. Если там не менее 7000 погибших, более 15 000 раненых по наиболее консервативным оценкам. Чуть меньше 300 танков», – сказал Трегубов.

Напомним, что украинские войска уничтожили штурмовые группы и технику россиян под Покровском.

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