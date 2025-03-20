У ЗСУ розповіли, яких втрат за два місяці зазнали російські війська під Покровськом

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку у січні-лютому було зосереджено таку кількість російських сил, що можна порівняти з усім фронтом. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, ЗС РФ там задіяли дуже велика кількість особового складу, аж до загальновійськової армії.



«Дуже велика кількість наступальних дій. Тому можна сказати, що в цей період Покровськ був головною точкою докладання зусиль російських Збройних сил. Тому дуже цікаво було спостерігати, як упродовж цих двох місяців, попри те, що росіяни до «дипломатичних переговорів» кинули туди все і зосередили там всі зусилля, вони не досягли ефекту, якого бажали. Вони втратили там за два місяці якусь неймовірну кількість людей. Якщо там щонайменше 7000 загиблих, понад 15 000 поранених за найбільш консервативними оцінками. Трохи менше ніж 300 танків», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що українські війська знищили штурмові групи та техніку росіян під Покровськом.