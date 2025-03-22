Ростовську область РФ масовано атакували дрони: є постраждалі та пошкодження

Ростовську область атакували дрони. Фото: скриншот з відео

В ніч на 22 березня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Під удар потрапили п'ять територій регіону, зафіксовано влучання в житлові будинки. Є постраждалі. Про це повідомив виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.



Як зазначається, ППО працювала у Ростові, Сальську, Міллерівському, Чортківському та Шолохівському районах.





Слюсар розповів, що у Ростові-на-Дону пошкоджено багатоповерховий будинок — вибиті шибки та рами на кількох поверхах. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали, також медики надали допомогу ще кільком мешканцям.



Крім того, у Сальську через падіння безпілотника розбито скло в магазині, художньому музеї та багатоквартирному будинку. Ніхто не постраждав.



В оборонному відомстві РФ написали, що цієї ночі ППО збила 47 дронів.



Раніше ми писали, що вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників вражено склад авіаційних боєприпасів на військовому аеродромі в місті Енгельс Саратовської області РФ.