В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені

В окупованій Горлівці Донецької області поранено чотирьох співробітників рятувальної служби під час угруповання «ДНР».

Стверджується, що всі четверо постраждали під час атаки безпілотника на пожежну автоцистерну.

У ніч проти 22 березня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Під удар потрапили п'ять територій регіону, зафіксовано попадання до житлових будинків. Є постраждалі.



Російські окупанти в ніч на 22 березня запустили Україною 179 безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 100 БПЛА.