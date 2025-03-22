Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»

Політика



Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав однією з головних перепон для завершення війни, розв'язаної Росією проти України, питання статусу Криму та окупованих регіонів Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей.



Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область та вшанував пам'ять загиблих біля стели на в'їзді. Голова держави відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ» та зустрівся з командирами «Лінії дронів» — об'єднання професійних безпілотних підрозділів ЗСУ.



Суспільство



Водна криза, яка спостерігається на окупованій частині Донецької області вже кілька років, зненацька загострилася — не влітку, а саме зараз. Незважаючи на спроби окупантів вирішити проблему водозабезпечення регіону, проблема залишається. Зараз у більшості міст та селищ окупованої Донеччини воду подають споживачам щогодини, у деяких містах — через день, а в окремих населених пунктах — 2-3 рази на тиждень. Читайте, як війна знищила систему водопостачання Донеччини.



У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону завершується процес військовополонених з української бригади «Азов». 19 березня четверо обвинувачених — Олександр Мухін, Олег Жарков, Микита Тімонін та Анатолій Грицик — виступили з останнім словом, заявивши про свою невинність і наголосивши, що їхня діяльність в «Азові» не мала терористичного характеру. Російська прокуратура вимагає для них термін від 16 до 24 років позбавлення волі.



У тимчасово захопленому Луганську було ліквідовано помічника «Ахмата» Джейхуна Саламова, невідомий вистрілив у нього 16 разів. Інцидент стався внаслідок "бандитських розборок" наприкінці лютого цього року.



Протягом минулого року 136 раніше засуджених мешканців окупованої Луганської області підписали контракти з РФ на проходження військової служби. Таким чином людей відправили на війну проти ЗСУ.



Бойові дії



Краматорськ потрапив під російський удар, місто частково залишилося без світла. У Покровську під час обстрілу загинув чоловік і було поранено жінку. Отримані травми виявились несумісними із життям — постраждала померла під час евакуації з місця обстрілу.



В окупованій Горлівці Донецької області поранено чотирьох співробітників рятувальної служби угруповання «ДНР».



У ніч проти 22 березня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Під удар потрапили п'ять територій регіону, пошкоджено житлові будинки, постраждали двоє людей.