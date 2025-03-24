На окупованій Луганщині загинув «військкор» російських «Известий» Олександр Федорчак

В окупованій Луганській області загинув «військовий кореспондент» прокремлівського телеканалу «Известия» Олександр Федорчак. Про це стало відомо із повідомлення самого телеканалу.
Як стверджують в «Известиях», Федорчак загинув внаслідок артилерійського удару. Його останній репортаж вийшов 23 березня.
Олександр Федорчак народився у нині окупованому Криму. Йому було 28 років.
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що Федорчак до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював на місцевому проросійському телеканалі «Крим 24», а з 2022 року був кореспондентом телеканалу «Звєзда», який курує Міністерство оборони Росії.
Нагадаємо, що 1 грудня в окупованому Луганську загинув російський «військовий кореспондент» Сергій Ярцев.