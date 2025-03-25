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У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї

25 березня 2025, 15:39

У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї

Українця у Польщі засудили до довічного ув'язнення за вбивство членів своєї родини. Фото: RMF FM Українця у Польщі засудили до довічного ув'язнення за вбивство членів своєї родини. Фото: RMF FM

Окружний суд польського міста Познань визнав винним у потрійному вбивстві 44-річного громадянина Сергія Т. із Вінницької області та засудив його до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Про це повідомило польське видання RMF FM.

За матеріалами слідства, у листопаді 2023 року чоловік задушив свою 29-річну дружину Юлію та двох дочок – 4-річну Дарію та півторарічну Марію. Трагедія сталася у місті Пущикове, поблизу Познані.

Згідно з вироком, суд визнав докази проти Сергія Т. безумовними. Медичні експерти зазначили, що обвинувачений схильний до брехні та маніпуляцій.

На етапі слідства чоловік докладно описував, як саме позбавив життя дружину та дітей, однак у суді несподівано змінив свою позицію та почав заперечувати провину, стверджуючи, що вбивство скоїв хтось інший.

Суддя Даніель Юркевич повністю задовольнив вимогу прокурорів, які наполягали на вищому ступені покарання. Вирок можна оскаржити до апеляції.

«Сергій Т. діяв послідовно, він мав намір вбити дружину та дітей, діяв з особливою жорстокістю. Він не сумнівався, не намагався зупинитися чи викликати допомогу. Він застосував усі можливі засоби, щоб позбавити життя своїх рідних», — йдеться у вироку.

Зазначається, що засуджений жив у Польщі з 2018 року та працював шеф-кухарем. Однак у 2023 році він втратив роботу, мав борги та зловживав алкоголем та азартними іграми.

У ніч вбивства він зайшов у спальню і задушив дружину, що спала. Почувши шум, у кімнату зайшла одна з його дочок – її він теж убив. Далі він позбавив життя молодшу дочку. Наступного дня чоловік намагався вчинити самогубство, але не наважився. Через п'ять днів він зізнався у скоєному охоронцю торгового центру у Познані.

На момент вбивства в будинку перебував 11-річний син Юлії від попереднього шлюбу. Сергій Т. сказав хлопчику, що мати захворіла на коронавірус і перебуває в лікарні. Він не дозволяв дитині заходити до кімнати, стверджуючи, що там розпорошено «речовину для знезараження».

Цей злочин приголомшив Польщу та Україну. Суд визнав Сергія Т. особливо небезпечним і не заслуговуючим на жодне пом'якшення покарання.

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