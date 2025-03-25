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Wizz Air готова повернутися в Україну та відкрити до 100 маршрутів

25 березня 2025, 16:25

Wizz Air готова повернутися в Україну та відкрити до 100 маршрутів

Угорська авіакомпанія Wizz Air готова повернутися в Україну і вже близька до угоди про відновлення комерційної діяльності з низкою українських аеропортів. Про це повідомляє «Економічна правда».

Про це заявив генеральний директор компанії Йозеф Вараді під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання», організованої аналітичним центром We Build Ukraine. За його словами, у лоукостера «великі плани щодо України», і компанія бачить величезний потенціал українського ринку авіаперевезень.

«Ми плануємо не просто літати в Україну, а й виконувати рейси з України, відновлюючи операційні бази», - підкреслив Вараді.

Авіакомпанія вже підготувала план створення мережі з близько 100 маршрутів протягом перших шести місяців після відновлення діяльності. За розрахунками Wizz Air, це забезпечить річний пасажиропотік на рівні 5 мільйонів осіб.

«Ми вже готові. Зараз ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві та близькі до укладення комерційних угод», - додав Вараді

Нагадаємо, в Офісі Президента України вже назвали перший аеропорт, який може запрацювати в Україні.

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