В ОПУ назвали первый аэропорт, который может заработать в Украине

В Офисе президента заявили, что самым безопасным является аэропорт в Ужгороде, но окончательное решение по его открытию должны принять военные. Об этом в интервью Forbes сказал заместитель главы Офиса президента Виктор Микита.



«Очевидно, аэропорт "Ужгород" расположен в наименее рисковой зоне. Полоса заканчивается практически в Словакии. Когда самолет взлетает и садится, почти в воздушном пространстве Украины не находится», — отметил он.



Микита подчеркнул, что решение об открытии воздушного пространства должны принять военные. Это зависит от ситуации с безопасностью и имеющегося количества ПВО.



«Вопрос остается на повестке дня, но дедлайн не скажу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина может открыть аэропорт во Львове и восстановить авиасообщение, приостановленное по всей стране после вторжения России в феврале 2022 года.