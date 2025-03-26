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Банки та платіжні системи Росії атакували хакери

26 березня 2025, 11:53

Банки та платіжні системи Росії атакували хакери

У Росії відбувся масштабний збій у роботі банків та платіжних систем: повідомляють про хакерську атаку У Росії відбувся масштабний збій у роботі банків та платіжних систем: повідомляють про хакерську атаку

Користувачі мобільних операторів, банків та платіжних систем Росії скаржаться на збої. Також хакерської атаки, ймовірно, зазнав «Лукойл». Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що в Росії спостерігаються збої в основних операторів мобільного зв'язку та банків, серед яких Т-Банк, Альфа-банк, ВТБ. Також проблеми у Системи швидких платежів (СШП) та «Яндекс Пей».

Крім того, телеграм-канали повідомили про атаку хакерів на системи «Лукойлу».

За словами співробітників компанії, як пише Baza, зранку неможливо зайти в робочі облікові записи. Співробітники отримали розпорядження вимкнути комп'ютери і не заходити в облікові записи, використовуючи логіни та пароль, щоб не було витоку даних.

Йдеться, як стверджує Baza, і про головний офіс, і про регіональні відділення. Джерело видання повідомило, що минулого року систему після схожої атаки відновлювали близько трьох днів.

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