У ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі

Бої на фронті. Фото: 24-а механізована бригада ЗСУ

За минулий тиждень на всій лінії фронту сталося 1017 боєзіткнень з російськими окупантами, а тижнем раніше – 1131. Про це «Новинам Донбасу» повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин.



За його словами, в операційній зоні ОСУВ «Хортиця» сталося 771 та 815 боєзіткнень відповідно.



«Основні зусилля у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» російські війська зосереджували на Лиманському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямах. Також не менша увага окупаційної армії прикута до Куп'янського, Сіверського та Торецького напрямків, де загарбники не залишають спроб проводити штурмові дії. Найактивніше минулого тижня ворог наступав: на Покровському напрямку – 285 атак; на Торецькому напрямку – 147 атак; на Лиманському напрямку – 112 атак; на Новопавлівському напрямку – 89 атак», – сказав Волошин.



Представник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що загалом за останні тижні кількість боєзіткнень відносно збільшилася.



«Перед цим – кінець лютого та початок березня – було відносно те саме у співвідношенні. В операційній зоні ОСУВ «Хортиця» загарбники продовжують свої спроби штурмувати позиції українських захисників, попри те, що рівень ворожих втрат – як техніки, так і особового складу – щодня та щотижня залишається стабільно високим. Тому робити висновки, що російська армія повністю видихнулася дещо передчасно. Кількість боєзіткнень по всій лінії фронту залишається приблизно на одному рівні – близько 1000 щотижня. У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» останнім часом кількість боєзіткнень збільшилася десь з 500-600 до приблизно 700-900 щотижня», – додав він.



Волошин розповів, що на збільшення кількості боєзіткнень впливають різні фактори.



«Як погодні умови, так і, думаю, те, що російська армія не впоралася із завданням свого вищого керівництва: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, захоплення нових територій до майбутнього оголошеного перемир'я, щоб потім було те, про що можна домовлятися. Плюс і певні перегрупування російської армії, яка зазнала великих втрат: а це поповнення особовим складом, силами та засобами, озброєнням та військовою технікою», – заявив представник ОСУВ «Хортиця».



Підполковник підкреслив, що навіть по втратах людей і техніки можна побачити, що війська Росії докладають максимальних зусиль для тиску на більшості напрямків.



«Можна подивитися, наприклад, скільки було знищено танків, артилерії, гармат, мінометів, РСЗВ та важких вогнеметних систем. Так, завдяки злагодженій бойовій роботі наших захисників з початку року було знищено 1609 броньованих бойових машин противника та 748 танків. З тих 748 танків, знищених на всіх напрямках, де продовжуються бойові дії по всій лінії фронту – 620 одиниць знищені у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». ББМ у нашій операційній зоні уражено та знищено за два місяці цього року 886 одиниць. А це все разом і показує загальну картинку, що від своїх атакувальних та штурмових дій, навіть попри великі втрати, окупаційна армія не відмовилася, а навпаки докладає максимальних зусиль, щоб продовжувати тиснути на більшості напрямків», – резюмував представник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про суттєве зростання напруги на багатьох ділянках фронту, де активізувалися підрозділи ЗС РФ, що наростили активність за березень. Як заявили в DeepState, на Донбасі окупанти зберігають найбільшу активність на Лиманському, Покровському та Времівському напрямках.