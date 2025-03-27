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Рішення про призупинення фінансування «Радіо Свобода» скасовано

27 березня 2025, 15:43

Рішення про призупинення фінансування «Радіо Свобода» скасовано

Рішення про призупинення фінансування «Радіо Свобода» скасовано

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) відкликало своє попереднє рішення про припинення фінансування «Радіо Свобода» та відновило грант видання. Відповідний лист опублікований у судових документах за позовом медіахолдингу у відповідь.

Лист підписаний призначеним Трампом старшим радником керівника USAGM, колишньої телеведучої з Арізони Кері Лейк.

У той же час у ньому наголошується, що USAGM залишає за собою право припинити дію гранту в майбутньому, якщо Агентство вважатиме це «доцільним відповідно до чинного законодавства».

Напередодні Федеральний окружний суд у Вашингтоні задовольнив клопотання «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» (RFE/RL) та виніс тимчасову заборону на відмову у фінансуванні медіакорпорації з боку USAGM. Суд ухвалив, що до розгляду позову медіакорпорації до агентства по суті USAGM має утриматися від заходів, які можуть призвести до закриття RFE/RL.

На день раніше стало відомо, що USAGM погодилося виплатити «Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» частину коштів, виділених конгресом. Йдеться про 7,46 мільйона доларів, які покриють період із 1 по 14 березня.

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