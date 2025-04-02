Путін не хоче навіть часткового припинення вогню — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимира Зеленський після нічної атаки на Україну заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче «навіть часткового припинення вогню» і закликав чинити тиск на Росію.

За словами Зеленського, війська РФ у ніч проти 2 квітня атакували Україну, застосувавши 74 безпілотники. У Харкові під удар потрапили підприємства, у Сумській та Дніпровській областях – об'єкти енергетики.

Крім того, Росія продовжує атакувати авіабомбами, лише 1-2 квітня на Сумщині розірвалося близько 50 авіабомб.

«Такий системний та постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що у Москві нехтують дипломатичними зусиллями партнерів. Навіть часткове припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібний новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що не слід чекати, коли 11 квітня буде місяць російському «ні» у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь.

«Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату — гідного та тривалого миру», — сказав президент України.