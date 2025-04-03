Україна не визнає анексію своїх територій, але готова до компромісів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії, проте можливі компроміси, які дозволять повернути деякі дипломатичним шляхом.



«Щодо геополітичних питань — Україна не визнає захоплені Росією території російськими. Це наші землі, що тимчасово окуповані. Для нас це одна з ключових червоних ліній», — сказав Зеленський на зустрічі з підприємцями Чернігівської області.



Він наголосив, що справедливий мир можливий лише тоді, коли всі українські території будуть звільнені.



«Якщо вдасться знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом, дипломатичним шляхом — думаю, у випадку з деякими регіонами це може бути єдиним можливим варіантом», — зазначив президент.



Зеленський додав, що Україна докладатиме максимум зусиль для відновлення своєї територіальної цілісності.

За даними джерел Reuters, серед вимог глави Кремля Володимира Путіна на переговорах з Білим домом: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.