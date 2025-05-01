Еще одного жителя оккупированной Луганщины обвинили в «терроризме»

На оккупированной территории Луганской области задержан мужчина, которого обвинили в участии в батальоне «Айдар». Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По версии следствия, мужчина с мая 2014 года воевал в составе 24-го батальона территориальной обороны «Айдар». Оккупанты обвинили его в участии в «террористическом сообществе». Задержанный якобы участвовал в боевых действиях, направленных на «подавление воли жителей ЛНР к самоопределению».



Мужчину заключили под стражу.



«Следствием продолжается сбор и фиксация доказательств, проверяется причастность фигуранта к совершению иных преступлений», — заявили оккупанты.

Как сообщалось, в оккупированном Луганске был арестован житель Старобельска, которого обвиняют в причастности к украинскому батальону «Айдар» и распространении информации, «дискредитирующей армию РФ».