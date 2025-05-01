Ще одного жителя окупованої Луганщини звинуватили у «тероризмі»

На окупованій території Луганської області затримано чоловіка, якого звинуватили в участі в батальйоні «Айдар». Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.



За версією слідства, чоловік із травня 2014 року воював у складі 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Окупанти звинуватили його в участі у «терористичній спільноті». Затриманий брав участь у бойових діях, спрямованих на «придушення волі жителів ЛНР до самовизначення».



Чоловіка ув'язнили.



«Наслідком триває збирання та фіксація доказів, перевіряється причетність фігуранта до скоєння інших злочинів», — заявили окупанти.

Як повідомлялося, в окупованому Луганську було заарештовано мешканця Старобільська, якого звинувачують у причетності до українського батальйону «Айдар» та поширення інформації, що «дискредитує армію РФ».