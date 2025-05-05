В Донецкой области появились сведения о новых жертвах российских обстрелов: 6 погибших, 6 раненых

Донецкая ОВА сообщила о новых жертвах обстрелов армии РФ среди мирного населения области. Фото: ОВА

Донецкая областная военная администрация (ОВА) сообщила о новых жертвах российских обстрелов среди мирного населения области.

«Сегодня удалось установить информацию о 5 жителях области, которых россияне убили вчера: в Роге Покровской громады погибли 4 человека в возрасте от 47 до 68 лет, еще один погибший вчера — 40-летний житель Мирнограда», — говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, уже сегодня, 5 мая, россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих — в Новодонецком.

Среди раненых в Новодонецком — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик, сообщили в ОВА.

Напомним, в Иванополье Константиновской громады Донецкой области из-за российских обстрелов сегодня, 5 мая, погиб один человек, двое ранены.