Россия наращивает атаки на двух направлениях в Донецкой области – ВСУ

Ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях. Фото: карта DeepState

Россияне готовы к интенсификации и уже проводят ее на отдельных направлениях в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, есть конкретное увеличение боевых столкновений на Покровском и Новопавловском направлениях.



«И в принципе россияне могут наращивать. Если очень сильно захотят и совсем перестанут считать потери, то у них есть потенциал для этого наращивания», – заявил Трегубов.

Напомним, что в ВСУ рассказали, где основные усилия сосредоточила российская армия на Торецком направлении.