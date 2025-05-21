Z-каналы сообщили о заходе украинских военных в Брянскую область РФ

Российские паблики пишут о заходе группы украинских военных в Брянскую область РФ. Фото: ASTRA

Сразу несколько российских провоенных каналов сегодня написали о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область РФ.

Так, телеграм-канал «Romanov Лайт» заявил, что в районе реки Десна в Выгоничиском районе Брянской области «обнаружена и блокирована» диверсионная группа.

По данным «Старшего погранотряда», речь идет якобы о группе из 7-8 человек, которых заметили возле населенного пункта Субботово (более 70 км от границы с Украиной).

Местные паблики, в свою очередь, пишут о перекрытии дорог на трассе под поселком Выгоничи в Брянской области (около 100 км до границы с Украиной).

«Предварительно, шли по реке», — пишет один из брянских каналов.

«Боевые события происходят в одном из самых больших в Европе лесных массивов - Брянском лесу. Это сотни квадратных километров густой чащи по левому берегу Десны», — утверждает канал «Рамзай».

Власти опровергли информацию о заходе украинских диверсантов.

Так, губернатор Богомаз назвал информацию о перекрытии дорог «фейком», который распространяют украинские каналы. Но при этом подтвердил, что «в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог», — якобы из-за «профилактических мероприятий по отработке оперативной информации».