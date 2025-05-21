Российские войска FPV-дронами взяли под контроль все подъезды к Константиновке – ОВА

Последствия удара по дороге в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

В городе Константиновка Донецкой области очень сложная обстановка. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, российские войска за сутки не сбрасывают меньше 10 авиабомб на город.



«Все подъездные пути, которые ведут в город, враг взял под контроль FPV-дронами. Поэтому оставаться в городе очень опасно», – сказал Филашкин.



Начальник Донецкой ОВА отметил, что в Константиновке остаются около 9000 тысяч человек.

Напомним, что 21 мая российская авиация сбросила семь авиабомб на Константиновку, в результате чего в городе много повреждений и есть раненый.