Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня

Во временно оккупированных городах Донецкой области жители получают воду один раз в два дня, максимум на два часа, и в высотках дальше третьего этажа она не доходит.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях и свидетельствует информация из «министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР», сообщает Укринформ.

Так, в официальном сообщении по городу Макеевке говорится, что «с 22 апреля Макеевка как часть Донецко-Макеевской агломерации перейдет на водоснабжение один раз в два дня. По такому же графику с начала года получает воду Донецк. Это связано с тем, что Макеевка использует те же источники воды, что и Донецк, запасов в которых недостаточно для ежедневной подачи».

Людям приходится как можно быстрее набирать воду, чтобы умыться и сделать запас для туалета. Стиральные машинки давно стоят без дела, приходится стирать вручную, свидетельствуют жители временно оккупированной Донетчины.

Ранее сообщалось о низком качестве воды, которая подается в дома жителей «ДНР».