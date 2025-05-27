РФ продвигается у Беловодов, Каменки и Котляровки — DeepState

Аналитики фиксируют продвижение войск РФ возле Котляровки. Фото: скриншот DeepState

Российские войска продвинулись в районах Беловодов, Каменки и Котляровки. Об этом сообщает аналитический проект DeepState со ссылкой на свежие изменения линии фронта.

Продвижение ВС РФ возле населённого пункта Беловоды. Фото: скриншот DeepState

В районе населённого пункта Беловоды зафиксировано продвижение оккупационных сил. Это совпадает с заявлением главы Сумской ОВА Олега Григорова, который сообщил, что на территории Сумской области под контролем противника уже находятся Новенькое, Басовка (Юнаковская громада), а также Веселовка и Журавка (Хотинская громада).



По его словам, противник продолжает наступательные действия, пытаясь создать так называемую «буферную зону» вдоль границы. Одновременно на Харьковском направлении враг атаковал районы Каменки, Волчанска и Двуречной.

Продвижение ВС РФ возле населённого пункта Каменка. Фото: скриншот DeepState

Также российские силы активны на Покровском направлении, где только за сутки совершили 65 штурмовых действий вблизи 11 населённых пунктов, включая Котляровку. Несмотря на сопротивление Сил обороны, аналитики фиксируют постепенное продвижение войск РФ.

Ситуация остаётся напряжённой на сразу нескольких участках фронта.

Ранее российские оккупационные войска добились тактического продвижения в районах Тихого и Старой Николаевки.