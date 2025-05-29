Российская армия увеличила количество штурмов на Краматорском направлении: в ВСУ рассказали, с чем это связано

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: карта DeepState

В последние две недели российские войска увеличили количество штурмовых действий на Краматорском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, это связано с тем, что у россиян есть успехи на Торецком направлении.



«У врага есть надежда проводить дальнейшие штурмовые действия в направлении Константиновки уже с двух направлений. Поэтому активизировалось Краматорское направление, а именно штурмовые действия в Часов Яре, в том числе и с применением бронированной техники», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ВСУ отбросили российскую армию на четыре километра вблизи Константиновки.