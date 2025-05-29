Російська армія збільшила кількість штурмів на Краматорському напрямку: у ЗСУ розповіли, з чим це пов'язано

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта DeepState

В останні два тижні російські війська збільшили кількість штурмових дій на Краматорському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, це пов'язано з тим, що росіяни мають успіхи на Торецькому напрямку.



«У ворога є надія проводити подальші штурмові дії у напрямку Костянтинівки вже з двох напрямків. Тому активізувався Краматорський напрямок, а саме штурмові дії у Часовому Яру, в тому числі й із застосуванням броньованої техніки», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на чотири кілометри поблизу Костянтинівки.