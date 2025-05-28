ЗСУ відкинули російську армію на чотири кілометри поблизу Костянтинівки – Зеленський

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Україна мала проблеми на Покровському напрямку та поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



Однак, за його словами, там були й успішні бої.



«За останні дві доби ми їх «відштовхнули» на чотири кілометри поблизу Костянтинівки. Вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ», – зазначив президент.

Нагадаємо, що армія РФ активізувалася на Краматорському напрямку, наступна мета росіян – місто Костянтинівка.