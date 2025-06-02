Войска России нанесли серию ударов по Краматорску и району: есть погибшие и раненые

Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА

Вечером 2 июня российская армия нанесла серию ударов по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Под ударами были частный сектор, промышленная зона и инфраструктура. По предварительной информации, есть пострадавшие.



Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что в результате сегодняшних атак на город погиб один человек, еще два – получили ранения.



Повреждены промзона, админздание, магазин и инфраструктура.



Также оккупанты обстреляли село Ильиновка в Краматорском районе. Повреждены три частных дома. Погибли два человека.

Напомним, что 2 июня российская авиация нанесла удары по городу Купянск на Харьковщине, в результате чего повреждены десятки домов и ранены пять человек.