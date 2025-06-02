Війська Росії завдали серії ударів по Краматорську та району: є загиблі та поранені

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Донецька ОВА

Увечері 2 червня російська армія завдала серії ударів по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Під ударами були приватний сектор, промислова зона та інфраструктура. За попередньою інформацією, є постраждалі.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок сьогоднішніх атак на місто загинула одна людина, ще дві – отримали поранення.



Пошкоджені промзона, адмінбудівля, магазин та інфраструктура.



Також окупанти обстріляли село Іллінівка у Краматорському районі. Пошкоджені три приватні будинки. Загинули дві людини.

Нагадаємо, що 2 червня російська авіація завдала ударів по місту Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого пошкоджені десятки будинків та поранені п'ять людей.