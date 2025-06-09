Россияне третий раз за день атаковали Краматорск: в администрации показали последствия

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Третий раз за сутки, 9 июня, российские военные ударили по Краматорску. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко

«Краматорск в 15:56 подвергся повторному удару. По предварительной информации, снова был применен БпЛА «Молния», — отметил он.



По состоянию на 16:40 пострадавших не обнаружено, однако повреждены жилые дома.



Ранее мы писали, что россияне 9 июня дважды атаковали Краматорск. Впервые они ударили по промзоне ночью, а во второй раз под удар попала центральная часть.