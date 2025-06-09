Росіяни втретє атакували Краматорськ: в адміністрації показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Втретє за добу, 9 червня, російські військові вдарили по Краматорську. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко

«Краматорськ о 15:56 зазнав повторного удару. За попередньою інформацією, знову було застосовано БпЛА «Молнія», — зазначив він.



Станом на 16:40 постраждалих не виявлено, проте пошкоджено житлові будинки.



Раніше ми писали, що росіяни 9 червня двічі атакували Краматорськ. Уперше вони вдарили по промзоні вночі, а вдруге під удар потрапила центральна частина.