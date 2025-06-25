Путин не побеждает — Зеленский сообщил Трампу об обстановке на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержании своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Гааге.



В начале беседы Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией США на Ближнем Востоке. По его словам, действия американской стороны ослабили не только ядерный потенциал противника, но и его возможности по производству беспилотников.

«Будем наблюдать за развитием ситуации», — отметил Зеленский.

Лидеры обсудили вопросы безопасности украинцев, в частности, необходимость усиления противовоздушной обороны. Речь шла о закупке американских систем ПВО для защиты городов, гражданского населения, церквей и критической инфраструктуры.



Украина выразила готовность приобрести такое оборудование и тем самым поддержать американских производителей вооружений. Также обсуждалась возможность совместного производства дронов. «Мы можем усилить друг друга», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины проинформировал Трампа о ходе технических встреч в Стамбуле и последних обменах пленными и погибшими. Он отметил, что Россия передала Украине тела собственных военнослужащих, и в настоящее время в Киеве проводятся экспертизы для установления их личностей и поиска родственников.

Была затронута и ситуация на фронте. «Путин точно не побеждает», — заявил Зеленский, добавив, что представил Трампу фактическую картину происходящего на поле боя.

Напомним, Трамп пожаловался на сложности: закончить войну в Украине за 24 часа не получилось.