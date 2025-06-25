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Путін не перемагає — Зеленський повідомив Трампу про обстановку на фронті

25 червня 2025, 19:36

Путін не перемагає — Зеленський повідомив Трампу про обстановку на фронті

Путін не перемагає — Зеленський повідомив Трампу про обстановку на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміст своєї зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Гаазі.

На початку розмови Зеленський привітав Трампа із успішною операцією США на Близькому Сході. За його словами, дії американської сторони послабили не лише ядерний потенціал противника, а й його можливості щодо виробництва безпілотників. «Спостерігатимемо за розвитком ситуації», — зазначив Зеленський.

Лідери обговорили питання безпеки українців, зокрема, необхідність посилення протиповітряної оборони. Йшлося про закупівлю американських систем ППО для захисту міст, цивільного населення, церков та критичної інфраструктури.

Україна висловила готовність придбати таке обладнання та тим самим підтримати американських виробників озброєнь. Також обговорювалася можливість спільного виробництва дронів. «Ми можемо посилити один одного», — підкреслив Зеленський.

Крім того, президент України поінформував Трампа про перебіг технічних зустрічей у Стамбулі та останні обміни полоненими і загиблими. Він зазначив, що Росія передала Україні тіла власних військовослужбовців, і зараз у Києві проводяться експертизи для встановлення їх особистостей та пошуку родичів.

Було порушено і ситуацію на фронті. «Путін точно не перемагає», — заявив Зеленський, додавши, що представив Трампу фактичну картину, що відбувається на полі бою.

Нагадаємо, Трамп поскаржився на складнощі: закінчити війну в Україні за 24 години не вдалося.

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