В оккупированном Харцызске — мощный взрыв, начался пожар

Удар по складу боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области спровоцировал мощный взрыв ночью 2 июля. На месте вспыхнул пожар, продолжаются вторичные детонации.

Оккупационные власти «ДНР» подтвердили факт обстрела, но заявляют лишь о поврежденных домах, а именно выбитых стеклах в квартирах мирных жителей. Пропагандистские паблики утверждают, что в сети распространяются «видеовбросы».



Подробности происшествия уточняются.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке ночью 30 июня произошел обстрел. Под ударом оказалось здание бывшего Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов. Также в ночь на 1 июля обстрел пришелся по району оккупированной Ясиноватой.



Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированной Донецкой области. В Генштабе ВСУ не уточняют, где именно располагался пункт оккупантов, по которому ударили Силы обороны.