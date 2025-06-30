В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»

В оккупированном Донецке вечером 30 июня под обстрел попала не только территория рынка, но и здание бывшего исследовательского центра. В Ворошиловском районе города недалеко от ЦУМа пожарные тушат крупный пожар.

Российские, а также местные пропагандистские СМИ сообщают, что удар ВСУ пришелся исключительно по мирной инфраструктуре. На кадрах — горящие павильоны. Однако СМИ не показывают здание с выбитыми стеклами напротив рынка. Это бывший Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов (ДОННИПИЦМ). Он расположен на пересечении проспекта Труда и улицы Кобозева.

После 2014 года часть сотрудников переехала на подконтрольную Украине территорию, здание осталось под контролем оккупационных властей, и фактически деятельность института там была свернута или преобразована.

По данным паблика Supernova+, удар пришелся по расположению штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. То есть, в здании бывшего института могли располагаться военные. Также там могли расположить кабинеты так называемые «чиновники ДНР».

Данный случай искажения фактов об обстрелах со стороны российских медиа — не первый. Ранее мы писали, что оккупационная администрация «ДНР» скрывает полную информацию об ударе по Макеевке, в результате которого пострадали российские военные.