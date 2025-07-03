На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду

Хлопчик із симптомами отруєння тримає в руках склянку з брудною водою — наслідок відсутності безпечного водопостачання на окупованих територіях. Фото: ШІ

Брудна вода та обмежена медична допомога спричиняють зростання дитячих захворювань на тимчасово окупованих територіях. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють про зростання випадків кишкових інфекцій серед дітей в окупованих районах Запорізької, Херсонської та Луганської областей.



Найпоширеніші симптоми: сильні болі в животі, температура, блювота та діарея. Особливо страждають села, де відсутнє централізоване водопостачання або вода подається лише кілька годин на добу. Людям радять «промивати шлунок удома» і за можливості не звертатися до медзакладів. Активістка, яка працює в школі, підтверджує ситуацію.



«А я вже й забула, що буває по-іншому. Часто в дітей симптоми отруєння з'являються ніби ні з того ні з сього, і дитина на тиждень випадає з життя. Лікують переважно активованим вугіллям. Під час навчального року раз на тиждень хтось із таким отруєнням — стабільно. Думаю, це справді через воду», — розповіла жінка.



Однією із ключових причин погіршення ситуації називають різке скорочення доступу до якісної питної води після підриву росіянами Каховської ГЕС.







Нагадаємо, одним із наслідків підриву греблі Каховської ГЕС та подальшого затоплення низки населених пунктів став не лише дефіцит питної води, а і її якість.