Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы

Два мощных взрыва прогремели утром 4 июля в Краматорске Донецкой области

Утром 4 июля, около 9:00, с разницей в несколько минут в Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что после прилетов к месту атаки выехали несколько машин скорой помощи.

На фотографиях, которые местные жители опубликовали в соцсетях, видны высокие клубы дыма после атаки.

Предварительно, есть пострадавшие.

Сигнал воздушной тревоги начал звучать в городе приблизительно в 8:40.

Мониторинговые каналы сообщали о наличии разведывательных и ударных дронов в районе Краматорска и Славянска.