Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы

Утром 4 июля, около 9:00, с разницей в несколько минут в Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Отмечается, что после прилетов к месту атаки выехали несколько машин скорой помощи.
На фотографиях, которые местные жители опубликовали в соцсетях, видны высокие клубы дыма после атаки.
Предварительно, есть пострадавшие.
Сигнал воздушной тревоги начал звучать в городе приблизительно в 8:40.
Мониторинговые каналы сообщали о наличии разведывательных и ударных дронов в районе Краматорска и Славянска.
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