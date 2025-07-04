Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы

04 июля 2025, 09:27

Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы

Два мощных взрыва прогремели утром 4 июля в Краматорске Донецкой области Два мощных взрыва прогремели утром 4 июля в Краматорске Донецкой области

Утром 4 июля, около 9:00, с разницей в несколько минут в Краматорске Донецкой области прогремели два мощных взрыва, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что после прилетов к месту атаки выехали несколько машин скорой помощи.

На фотографиях, которые местные жители опубликовали в соцсетях, видны высокие клубы дыма после атаки.

Предварительно, есть пострадавшие. 

Сигнал воздушной тревоги начал звучать в городе приблизительно в 8:40. 

Мониторинговые каналы сообщали о наличии разведывательных и ударных дронов в районе Краматорска и Славянска.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Взрывы Краматорск Обстрел войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
15:58
Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
15:29
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
14:57
Из Мариуполя на «культурный плацдарм»: как Кремль использует молодежь на оккупированных территориях
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
16:02
Украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды — их отправляют в психиатрические клиники
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
11:36
В Украину из оккупации удалось вернуть трех детей — Ермак
10:10
Глава группировки «ЛНР» заявил о полном захвате Луганской области российскими войсками
09:33
В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
все новости
10:28
Российский беспилотник ночью ударил по Славянску: в городе повреждены дома
10:00
Последствия обстрела Киева: много раненых, разбитые «скорые», грязный воздух
09:51
ВСУ продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – ISW
09:49
Воздушные силы раскрыли масштаб ночной атаки РФ
09:35
Войска России за сутки убили 8 и ранили 11 человек в Донецкой области
09:27
Краматорск: после воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы
09:18
Армия РФ оккупировала два села вблизи границы в Харьковской области – DeepState
09:06
Агент «АТЕШ» раскрыл штаб 428-го полка ВС РФ под Покровском
08:56
В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»
08:52
Доброполье и Белицкое ночью попали под российский обстрел
22:45
Пытали людей с проукраинской позицией: двум руководителям Макеевской колонии заочно сообщили о подозрении
21:34
Беспилотники атаковали российскую Удмуртию: вероятно, под удар попала нефтебаза
21:01
Один человек погиб и пять пострадали в результате обстрела Ильиновки
20:51
Трамп и Путин разговаривали час: подробности телефонного диалога
20:02
Россия удерживала ребенка из-за отца-военнослужащего — Лубинец
19:48
Оккупанты сбросили авиабомбу на Николаевку: есть пострадавший
19:27
Впервые в истории: суд Киева впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
18:48
На Херсонщине за неделю разминировали более 1,5 тыс. гектаров
17:55
Пограничники поразили машину и средства связи российских захватчиков
17:49
В Луганске убит Манолис Пилавов: кто он такой и что о нем известно?
все новости
ВИДЕО
Пограничники мастерски поразили вражескую машину и средства связи. Фото: скриншот Пограничники поразили машину и средства связи российских захватчиков
03 июля, 17:55
Наземный роботизированный комплекс бойцов 3-й ОШБр украл вражеский пулемёт ПКМ ВСУ захватили вражеский пулемёт с помощью наземного робота
03 июля, 17:27
Беспилотники атаковали завод в российской Удмуртии. Иллюстративное фото В российской Удмуртии дроны атаковалили электрогенераторный завод: сотрудников эвакуировали — СМИ
03 июля, 17:03
Последствия обстрела Святогорска. Фото: кадр из видео Российская армия ударил по Святогорску: возник масштабный пожар на базе отдыха
03 июля, 16:49
Манолис Пилавов Взрыв в Луганске: погиб бывший «мэр»
03 июля, 15:58
Су-24М ВСУ на малой высоте за мгновение до пуска крылатых ракет Storm Shadow по позициям оккупантов. Появилось видео пуска двух Storm Shadow с Су-24М ВСУ
03 июля, 15:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор